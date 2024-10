Quasi mezzo secolo di vita, percorsi, impegni, attività e condivisione. Domenica 20 ottobre si apre ufficialmente il 46° anno del gruppo scout Agesci Porto Torres. Dopo la cerimonia di alzabandiera e la partecipazione alla santa messa, insieme ai due parroci don Andrea Stara e don Boniface Da, i bambini e i ragazzi del gruppo scout daranno vita ad una serie di attività e giochi che cercheranno di coinvolgere anche gli adulti. Le attività del mattino si svolgeranno negli spazi antistanti la parrocchia dello Spirito Santo. Nel pomeriggio, le attività si sposteranno sulla spiaggia dello Scogliolungo dove si svolgeranno le cerimonie dei passaggi: i più grandi delle diverse unità, concluso il loro percorso e raggiunta la tappa, entreranno a far parte dell’unità dei più grandi per continuare il percorso educativo scout. Le prime attività del gruppo iniziarono, in modo ufficioso, nell’autunno del 1979, per iniziativa di un capo scout, Salvatore Gaias, del gruppo Agesci Sassari 3, sostenuta dall’allora parroco dello Spirito Santo, don Salvatore Ruiu.

Nel corso dei quarantasei anni di vita del gruppo, sono oltre un migliaio i giovani che si sono formati accompagnati dal metodo educativo scout e dagli educatori (capi) scout che si sono formati nel corso degli anni. Oggi l'Agesci turritano conta una sessantina di soci giovani. Da oltre 10 anni, la Comunità Capi ha voluto allargare la proposta educativa offrendo un’occasione di incontro e una proposta per i bambini fra i 5 e i 7 anni. Un’esperienza extrassociativa che permette ai più piccoli di potersi incontrare, giocare, vivere nella natura per prepararsi a vivere l’avventura scout. Il gruppo Agesci Porto Torres 1, dal 2016, è diventato gruppo Nautico, unico gruppo scout del nord Sardegna che offre questo tipo di esperienza. L’ultima esperienza è quella vissuta dagli educatori della Comunità Capi che hanno partecipato alla Route Nazionale Capi che si è svolta a Verona alla fine di agosto. Un’occasione per festeggiare i 50 anni della fondazione dell’Agesci Nazionale e per rilanciare con energia la proposta scout.

