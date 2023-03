Importante traguardo per zia Antonietta Cambedda di Ittiri, che festeggia il traguardo del secolo di vita.

A festeggiarla, oltre ai familiari, anche il sindaco Antonio Sau che le ha consegnato una targa ricordo e portato gli auguri da parte di tutta la comunità.

«Tzia Antonietta Cambedda quando è andata via da Tonara aveva dieci anni ed è venuta a vivere a Ittiri dove si è sposata con Salvatore Zamburru e non ha avuto figli - ha dichiarato il primo cittadino -. Lei aveva un negozio di generi alimentari che gestiva da sola, era molto precisa e votata al risparmio, grande lavoratrice. Il marito è deceduto nel 1999 e lei fino al 2014 viveva da sola indipendente e come diceva lei "non ho bisogno di nessuno". Ha tre fratelli Pietro, Nico e Costanzo, inoltre aveva anche due sorelle che sono morte in tenera età, tutte e due di nome Maria. Per quanto si sa lei frequentava i parenti di Tonara sporadicamente, ma era comunque legata al suo paese di origine».

