La via centrale trasformata in un campo di battaglia. Cartelli abbattuti, segnaletica mutilata, la furia dei vandali ha distrutto ogni cosa nel centro urbano di Ittiri. Il raid in piena notte, tra venerdì e sabato, nel cuore della città. Un gruppo di balordi si è scatenato lungo il corso Vittorio Emanuele, prendendo di mira gli arredi urbani, compresi quelli posizionati dagli esercizi commerciali. Una panchina in cemento con sedile in legno è stata devastata dallo scellerato divertimento dei teppisti.

Divelta una ringhiera e un palo della segnaletica. Strappati anche i portarifiuti in metallo e cemento, ancorati a terra, danni agli arredi pubblici e privati, ombrelloni e sedie gettati a terra. Lungo la strada principale i segni sono evidenti. Laddove non è stato possibile smontare i cestini, i vandali li hanno abbattuti e scaraventati a terra.

Una incursione fatta ai danni della collettività senza un perché. Quasi una sfida alle istituzioni. La polizia locale è al lavoro per visionare le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, installate vicino al municipio. «L'amministrazione comunale condanna le azioni di vandalismo che hanno interessato la via principale del paese», è il commento del sindaco Antonio Sau, «e comunica che le forze dell'ordine stanno visionando tutti i filmati della videosorveglianza per risalire agli autori e procedere secondo le azioni previste dalla legge».

