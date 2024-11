Un milione di euro per gli interventi di riqualificazione del complesso sportivo situato nella località Martineddu, a Ittiri. Il progetto figura in terza posizione nella graduatoria riguardante il bando regionale, dove il Comune di Ittiri è risultato vincitore, con un importo finanziato di 1 milione su una richiesta presentata con importo pari a 1.250.000 che prevede un cofinanziamento di 250.000.

Il progetto esecutivo comprende anche la manutenzione e sistemazione del campo da tennis numero 3; mentre per il campo da calcio 2 sono previsti gli interventi di sistemazione e riqualificazione dell'area antistante le tribune e il parcheggio esterno destinato alle auto.

Sul campo da calcio numero 1 si interverrà per la sistemazione della tribuna e degli spogliatoi. Il tutto in ottica di rigenerazione degli impianti sportivi utilizzati dalle società che svolgono le diverse discipline sportive, un intervento di riqualificazione per rispondere alle esigenze dei cittadini di ogni fascia di età.

