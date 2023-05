Ittiri si prepara per ospitare la carovana di Monumenti Aperti 2023.

Sabato 27 e domenica 28 maggio potranno essere visitati la Biblioteca provinciale francescana di San Pietro di Silki, la Chiesa di Nostra Signora di Monserrato, la Chiesa di San Pietro in Vincoli e la Chiesa del Carmelo.

«Il Comune di Ittiri partecipa anche quest’anno alla manifestazione Monumenti Aperti e questa volta lo fa creando un gemellaggio con il Comune di Ossi - ha dichiarato il sindaco, Antonio Sau -. Questa soluzione nasce per mettere in rete un territorio che ha molte caratteristiche in comune sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale e culturale. Infatti, i due Comuni sono confinanti e hanno territori di grande bellezza dal punto di vista naturalistico, archeologico e architettonico che, proposti seguendo tematiche scelte per momenti storici possono dare molteplici risposte a chi verrà a visitare i nostri patrimoni nei giorni di Monumenti Aperti».

