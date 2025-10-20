Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero a Olmedo dopo aver minacciato con una pistola il titolare di una tabaccheria di Ittiri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, non riuscendo a saldare il conto con il suo bancomat, avrebbe sospettato di essere stato ingannato dal commerciante. Dopo aver puntato la pistola sul bancone, si è allontanato a bordo della propria auto.

I militari, giunti sul posto, hanno raccolto testimonianze, visionato i filmati di videosorveglianza e identificato l’uomo, successivamente intercettato nei pressi della sua abitazione. La perquisizione della casa e dell’auto ha permesso di scoprire un vero e proprio arsenale: 1.465 cartucce di vario calibro, 12 coltelli a serramanico e tre pistole a salve prive di matricola, modificate per poter sparare munizioni calibro 7,65 e 22. Tra queste c’era anche la pistola utilizzata per minacciare il tabaccaio.

Sono stati sequestrati anche altre tre pistole e due carabine ad aria compressa regolarmente detenute dall’uomo, titolare di porto d’armi. Su disposizione della Procura di Sassari, l’uomo ora si trova ai domiciliari.

(Unioneonline)

