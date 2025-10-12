Un motociclista algherese è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente, poco dopo le 11, sulla strada per Valverde, nel territorio di Alghero.

L’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale civile di Sassari. In sella alla sua moto insieme ad un passeggero, mentre percorreva la strada all’altezza della prima Madonnina, per evitare lo scontro con un ciclista che si è trovato di fronte è finito contro un muro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Alghero che avrà il compito di ricostruire la dinamica.

