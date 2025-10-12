La città di Alghero esprime ancora una volta solidarietà nei confronti della Palestina, popolo martoriato dalla guerra e che spera in una vera pace. Giovedì prossimo, 16 ottobre, alle 17 a villa Maria Pia, il Consiglio comunale è convocato in seduta aperta per la discussione dell'ordine del giorno "Alghero città solidale con la Palestina".

Il presidente del consiglio Mimmo Pirisi ha ritenuto di dover accogliere, in accordo con l'amministrazione comunale le istanze pervenute tramite la sottoscrizione di un appello da parte di tantissime cittadine e cittadini recante la richiesta di una presa di posizione forte e netta. Non soltanto una dichiarazione a parole ma un atto scritto e condiviso dall'assemblea civica, per esprimere piena vicinanza e solidarietà al popolo della Palestina, dove in questi giorni è stata dichiarata la fine della guerra, con il ritorno a Gaza di migliaia di palestinesi scappati durante il conflitto dai bombardamenti di Israele.

