Decine di disegni che raccontano la speranza, pensieri di pace cha partono dai piccoli cuori, quelli dei bambini della scuola prima ria Bellieni di Porto Torres, dalla classe prima alla quinta, per lanciare un messaggio di solidarietà. I lavori, poster e semplici pensieri, sono stati esposti nel cancello della scuola dell’Istituto comprensivo numero 2, elaborati con cui hanno tappezzato le pareti esterne e che riflettono il tema, quanto mai attuale della pace. Le hanno realizzate le piccole e sapienti mani degli studenti, per raccontare la loro sensibilità, al loro vicinanza a chi è in difficoltà, a chi è vittima loro malgrado della guerra. «La pace è gioia e allegria, è parlare e perdonarsi amore e condivisione, è aiutarsi in ogni occasione», si legge in uno dei tanti manifesti colorati, e poi le impronte delle mani e dei piedi per dire che nella diversità si è tutti uguali, e tra le più spiritose iniziative vi è la ricetta per la pace, il risultato di alcuni ingredienti tra impegno, amore, pazienza e amicizia. Dietro ciascun lavoro dei piccoli vi è l’impegno e la supervisione degli insegnanti, capaci di indirizzare i bambini, ma soprattutto di offrire loro la possibilità di esprimere il loro modo di vedere l’armonia nel mondo.

