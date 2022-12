Stanno per partire a Ittiri i lavori di riqualificazione e sistemazione dei servizi e sottoservizi in Via Azuni.

Per questo la Giunta Comunale guidata dal sindaco Antonio Sau ha deciso l’inversione del senso unico di marcia in Corso Vittorio Emanuele e in Via Marconi.

Le modifiche entreranno in vigore con Ordinanza e con l’apposizione e sistemazione della segnaletica stradale a partire dal prossimo lunedì 19 dicembre, salvo ritardi causati dal maltempo.



Corso Vittorio Emanuele sarà a senso unico discendente dall’incrocio con Via Azuni Vicolo Marini e fino all’incrocio con Via Roma e Via Garibaldi; Via Marconi sarà totalmente a senso unico a partire da Corso Vittorio Emanuele e fino a Via 4 Novembre



"Si invitano tutti i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale rassicurando, comunque, che oltre ai prescritti segnali stradali verranno posizionati segnali stradali aggiuntivi su ruote e transenne di preavviso".

