«Mi sono ricordata del perché vedermi in televisione è sempre stata la mia ambizione ma poi ogni volta mi faceva star male. Vedersi su quello schermo è vedersi vulnerabili, quasi nudi nonostante il trucco e i vestiti di scena. Non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano».

Aurora Ramazzotti, 28 anni, torna in tv e ad affrontare una delle sue più grandi sfide, quella di accettarsi e non lasciarsi intimidire soprattutto da se stessi.

«Oggi ho partecipato a un programma televisivo molto divertente – spiega nelle storie - È stato bello e stimolante e sono super felice di averlo fatto, anche perché era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile. Oggi non mi piacevo, a chi non succede. Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un’immagine che tanti guardano. Ogni tanto scorgevo delle inquadrature di me negli schermi e non mi riconoscevo quasi».

«Ma mi sono ricordata anche di quanto mi facesse soffrire questa cosa tempo fa, delle crisi che avevo, di come condizionava inevitabilmente il mio atteggiamento e quindi le mie prestazioni – continua -. Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla o gonfiarla, l’ho solo accolta. Poi però con gentilezza l’ho allontanata perché l’esperienza dalla mia parte mi aiuta a tenere a mente che io sono la peggior giudice di me stessa. Che non è più importante per me trovare validazione nel fatto che gli altri mi vedano bella e che nove volte su dieci quella sensazione che provo è dovuta a un vecchio sistema mentale basato sulla malsana mania di dover cambiare idea alle persone».

«Com’è difficile disfarsi delle ferite che causa un mondo che basa quasi tutto sull’apparenza – conclude -. Anche e soprattutto per noi che vacilliamo costantemente tra l’apparire e l’essere cercando di conciliare le due cose ma dando più peso all’ultima. Ci si prova una vita intera ma alla fine ci si riesce anche se momenti come questi a volte tornano. La cosa più bella è che quelle tempeste si trasformeranno in ventate e poi soffi leggeri di ricordi, solo ricordi di battaglie interiori che ci hanno resi ciò che fieramente siamo».

Aurora Ramazzotti spesso si è fatta promotrice della body positivity, a partire dalla sua esperienza personale, anche dopo la nascita del figlio Cesare che ha avuto dal compagno (e futuro marito) Goffredo Cerza e che ha compiuto due anni appena due settimane fa.

