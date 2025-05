Operai di On Tecnology al lavoro anche nel giorno del Primo Maggio, la ditta che opera per conto di Abbanoa spa, intervenuta questa mattina nel corso Vittorio Emanuele, il centro cittadino di Porto Torres, per riparare l’importante falla idrica che ha interessato una condotta, proprio davanti al municipio. La grossa perdita d’acqua aveva allagato la strada e rischiava di provocare il cedimento dell’asfalto.

Un fiume d’acqua che aveva reso scivolosa la carreggiata, in una delle arterie ad alto scorrimento. La criticità al sistema idrico aveva richiesto un intervento di emergenza nel giorno di festa, dopo numerose segnalazioni pervenute al gestore unico per riparare la condotta.

Nello stesso punto solo qualche mese si era verificato lo stesso problema e anche in quel caso era stato necessario chiudere il tratto di strada per mettere in sicurezza l’area, attualmente interessata da lavori di efficientamento della rete idrica.

© Riproduzione riservata