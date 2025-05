Si staccano pezzi di roccia dal costone e il Comune di Sassari chiude parte del marciapiede di via Pirandello.

Si tratta di circa 250 metri nel tratto della via, sul lato destro in direzione per Sorso, tra le strisce pedonali all’altezza del Circolo ricreativo del Comune di Sassari e la rotatoria di via Pirandello e via Berlinguer.

I settori comunali competenti stanno valutando i provvedimenti da prendere per eseguire i lavori ritenuti necessari per evitare ulteriori aggravamenti delle condizioni strutturali del costone.

Nel frattempo la zona è stata messa in sicurezza per garantire l’incolumità dei pedoni.

© Riproduzione riservata