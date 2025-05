Dubbi e polemiche sulla gestione del Consorzio strada vicinale La Pussetta, di Alghero. L’ex presidente ha chiesto un accesso agli atti: vuole fare chiarezza sul contenuto dei documenti contabili che, a suo dire, la nuova gestione non avrebbe prodotto nel dettaglio, come avrebbe dovuto.

Leonardo Serra, oggi in qualità di semplice utente, ha infatti ricevuto, come altri consorziati (ma non tutti), la lettera di invito a partecipare all’assemblea per l’approvazione dei conti consuntivi dal 2021 al 2024 e per l’approvazione del bilancio pluriennale 2025-2027. «Una assemblea in cui è presente il funzionario del Comune che concorre alla spesa di manutenzione sistemazione ricostruzione delle strade vicinali aperte al pubblico transito come previsto dalla legge 1446/ 1918 art. 3». Ma, si lamenta Serra, nessuno ha avuto modo di prendere visione delle carte.

«Il Consorzio la Pussetta è un ente pubblico, non economico – spiega Leonardo Serra – e il presidente, che è anche rappresentante legale del Consorzio, è obbligato a comunicare tutti i documenti contabili che compongono il bilancio, al fine di valutare ogni voce riportata».

L’ex presidente del consorzio ha da ridire anche in merito al punto 5 dell’ordine del giorno dell’assemblea: “adeguamento Statuto linee guida del Comune”. «Decidere le modifiche di uno Statuto già esistente non è competenza del Comune», avverte Serra deciso a passare alle vie legali in assenza di risposte.

