Una falla sulla rete idrica e l’acqua continua ad uscire in maniera copiosa. La grossa perdita, ormai da ore, nel corso Vittorio Emanuele, nel centro della città di Porto Torres, zona ad alto flusso di traffico. La strada allagata e, cosa ben più grave, si sta sollevando l’asfalto tanto da compromettere le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Il punto da cui proviene la perdita idrica è stato transennato, ma l’acqua fuoriesce creando disagio e problemi alla viabilità. Nella stessa zona, solo qualche tempo fa, si era verificato lo stesso problema ad una delle condotte poi riparate dalla società Abbanoa.

La criticità si è ripresentata a distanza di pochi giorni ed ora è necessario un nuovo intervento di riparazione, proprio lungo la via dove sono in corso da oltre un mese i lavori di sistemazione ed efficientamento del sistema idrico. Nel frattempo i residenti lamentano gli inutili sprechi e lo scempio nel cuore della città, oltre ai pericoli per coloro che transitano nella strada con la bici.

