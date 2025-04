Incassa il voto di tutto il consiglio comunale il rendiconto di gestione 2024 del Comune di Porto Torres. Nella seduta del 30 aprile il bilancio consuntivo dell’ente, che rappresenta un passaggio fondamentale per valutare come è stata gestita la finanza pubblica nell’anno precedente, è stato approvato all’unanimità con un avanzo libero di circa 8 milioni e mezzo, in parte destinati per la manutenzione di strade e marciapeidi. Il risultato di amministrazione per il 2024 è di 48,566 milioni di euro. Un dato significativo e in costante crescita negli ultimi quattro anni: nel 2023 era stato di 46,259 milioni, nel 2022 di 45,3 milioni e nel 2021 di 44,9 milioni. Il documento centrale, che fotografa i risultati raggiunti sotto il profilo amministrativo, economico e finanziario passato in aula entro la scadenza del 30 aprile, prevista dalla normativa, «è una chiara dimostrazione del lavoro congiunto tra la parte politica e la struttura amministrativa», spiega l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta. «Abbiamo lavorato a stretto regime con un’attenta programmazione riuscendo non solo a predisporre nei tempi tutti gli atti necessari, ma anche a ottenere in tempi record il parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti, elemento imprescindibile per rispettare le scadenze. Il risultato di amministrazione per il 2024 è di 48,566 milioni di euro. Una tendenza in aumento che mostra un percorso stabile e virtuoso». L’assessore Carta ha poi illustrato in che modo si è arrivati a questo risultato, partendo dai dati di cassa, che confermano la solidità dei conti del Comune. «Sebbene nel 2024 i pagamenti siano aumentati rispetto all’anno precedente, il contestuale incremento delle riscossioni ha determinato comunque un aumento della cassa: 49 milioni di euro di entrate contro 46 milioni di uscite. Per fare un confronto, nel 2023 le riscossioni erano state pari a 35 milioni e i pagamenti a 32 milioni». La cassa inoltre registra residui attivi per 40 milioni e residui passivi per 10 milioni e un Fondo Pluriennale Vincolato di 1,6 milioni per la parte corrente e di 9,5 milioni per la parte in conto capitale. «Il bilancio si chiude quindi con i conti in ordine dal punto di vista economico e finanziario e con un risultato molto positivo: un avanzo libero consistente, pari a 8,730 milioni di euro. Dato che prende forma in virtù di minori accantonamenti rispetto al passato in considerazione della crescita delle percentuali di riscossione. Se non avessimo portato avanti una politica seria sulle entrate – ha sottolineato – oggi avremmo avuto un avanzo di soli 6 milioni, e avremmo quindi avuto due milioni in meno da destinare a investimenti e servizi». Oltre all’avanzo libero, c’è la parte vincolata pari a 10 milioni di euro di cui 2,6 milioni legati a vincoli normativi e principi contabili, 7,8 milioni vincolati da trasferimenti e 1,115 milioni derivanti dalla Tari. «Quest’ultima è una quota particolarmente significativa perché consentirà di spalmare l’importo nel Piano Economico Finanziario della Tari per il quadriennio 2026-2029, con un abbattimento medio annuo di circa 285 mila euro per i cittadini. In conclusione, il rendiconto 2024 dimostra che l’amministrazione è riuscita ad ampliare fin da subito la possibilità di spesa e, contemporaneamente, a liberare risorse nel corso dell’anno grazie a una gestione attenta e responsabile. La solidità finanziaria raggiunta permetterà di programmare con maggiore serenità interventi, progetti e servizi, nell’ottica di una crescita continua e sostenibile per la comunità».

