È stato inaugurato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 novembre, il nuovo stadio comunale di Ittiri intitolato “Vittorio Caria”, una struttura sportiva restituita alle società sportive che potranno usufruire di un’area gioco funziona e sicura.

Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco Antonio Sau e dai rappresentanti delle società di calcio, in occasione della partita dell'ASD Ittiri e la San Paolo Sassari, alla presenza di tanti tifosi e cittadini che hanno assistito e applaudito l’inaugurazione della struttura.

Dopo i lavori di trasformazione del manto da erba naturale in erba sintetica si potrà usufruire nuovamente di un campo gioco funzionale e di vitale importanza per l'attività sportiva all'interno della comunità.

Un ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di realizzazione della Cittadella Sportiva, iniziato precedentemente e attualmente in corso, con l'obiettivo di riqualificare gli impianti e garantire un servizio alle tante realtà del territorio, in continuo aumento nel comune di Ittiri, uno degli obiettivi dell'amministrazione Sau.

© Riproduzione riservata