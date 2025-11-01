Taglio del nastro a Ittiri per il nuovo stadio intitolato a “Vittorio Caria”. L’inaugurazione domenica 2 novembre, in occasione della partita dell'Asd Ittiri e la San Paolo Sassari, evento organizzato dall’amministrazione comunale che ha rivolto un invito a tutta la popolazione a partecipare.

Dopo i lavori di trasformazione del manto da erba naturale in erba sintetica, le società sportive potranno usufruire nuovamente di una struttura funzionale e di vitale importanza per l'attività sportiva all'interno della comunità. Un ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di realizzazione della Cittadella Sportiva, iniziato precedentemente e attualmente in atto.

L’amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Sau, ha deciso di intraprendere un intervento di ristrutturazione partecipando e successivamente vincendo il bando denominato "Sport e Periferie" per il quale ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro. Risorse che hanno portato l'impianto a condizioni ottimali, migliorando sia il terreno di gioco che le strutture accessorie.

Oltre ai lavori sul manto sono stati effettuati anche il rifacimento dell'illuminazione con l'installazione di proiettori a Led a risparmio energetico, intervento che contribuirà a migliorare la visibilità durante le attività sportive notturne.

