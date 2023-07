È andato a Pino e gli Anticorpi il Premio Zenìas 2023, inserito all'interno dell'edizione numero 38 dell'Ittiri Folk Festa.

«Abbiamo premiato Pino e gli Anticorpi per la loro comicità stravagante e straordinaria, perché hanno portato un pezzo di Sardegna prima in contesti regionali, poi nazionali e quindi internazionali con creatività e talento», ha dichiarato il presidente del premio, Leonardo Marras.

«Non ce l’aspettavamo, a vedere l’albo d’oro del Premio siamo degli intrusi. È bello e ci serve da sprone a proseguire con quello che stiamo facendo. Siamo partiti dal nostro garage e dal nostro garage di Sassari continuiamo a operare come base. Ci sarà una produzione teatrale prossimamente, una nuova commedia dal titolo “A nonno?” col punto interrogativo. Dopo 30 anni di carriera ci tenevamo a fare una cosa tutta nella nostra lingua, in sassarese. Comunque i non sassaresi possono vederla, perché la sottotitoleremo come per l’opera lirica», hanno dichiarato Stefano e Michele Manca di Pino e gli Anticorpi.

© Riproduzione riservata