Tutto pronto a Ittiri, centro del Coros, per i festeggiamenti in onore di San Maurizio. Giovedì 21 settembre, alle 9.30, ci sarà la partenza della processione del corredo di San Maurizio, con i costumi tradizionali, per le vie del paese partendo dalla casa dell'obriere in via 28 aprile e proseguendo per via Giotto, via Gramsci, via IV novembre, via Marconi, via Azuni, via Marini, Corso Vittorio Emanuele, parrocchia di San Pietro sino ad arrivare a "Sa Teula". Parteciperanno anche l'associazione banda musicale e i cavalieri di Ittiri. Alle 18, nella Chiesa campestre, saranno celebrati i Vespri e la Santa Messa. Alle 19, nei parcheggi di San Maurizio, spazio alla musica dal vivo con band e Dj Set.

Venerdì 22 settembre le funzioni liturgiche, nella Chiesa di San Maurizio, saranno celebrate alle 7, alle 9, alle 11 e alle 18. Sabato 23 settembre, alle 10, sarà officiata la Santa Messa, sempre nell'edificio campestre. Seguirà lo scambio delle chiavi tra gli obrieri.

L'estrazione dei biglietti della lotteria è in programma sabato 30 settembre.

