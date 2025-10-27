Ittiri, donna arrestata per furto: «Stavo solo facendo le pulizie»Dubbi sulla versione dell’indagata, sorpresa all’interno di un centro di riabilitazione. A dicembre l’inizio del processo
Donna delle pulizie o ladra? Sabato mattina a Ittiri una donna è stata arrestata dai carabinieri dopo che un passante, insospettito dai movimenti in un centro di riabilitazione, ha chiuso la serranda dall'esterno impedendo alla signora presente all'interno di uscire.
I militari allora intervengono e la donna si giustifica sostenendo di essere lì per fare le pulizie. Nei giorni precedenti si erano però verificati dei furti nello stesso luogo e i carabinieri la fermano nonostante la sospettata indossasse la maglietta dell'azienda di pulizie. Lei stessa sostiene tra l'altro di aver scambiato il turno con una collega, circostanza però negata da quest'ultima.
Oggi in tribunale a Sassari per l'indagata 40enne, difesa dall'avvocato Gabriele Sechi, il giudice Antonio Spanu, come chiesto dal pm Giovanni Porcheddu, ha disposto la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione in caserma dai carabinieri. Il 18 dicembre si terrà la prima udienza del processo.