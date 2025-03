Si intitola “Studiare, conoscere, tutelare la tradizione vestimentaria della Sardegna” l’evento dedicato alla valorizzazione del vestiario tradizionale sardo che si terrà a Ittiri, presso il teatro comunale di via XXV luglio, sabato 22 marzo a partire dalle 16.30. Un'iniziativa unica per riscoprire le tradizioni dell'isola che intende approfondire lo studio e la tutela della tradizione vestimentaria, attraverso un laboratorio didattico, un convegno e uno speciale momento musicale e folkloristico. Alle 18 avrà inizio il convegno con interventi di esperti del settore, segue uno speciale “Armonias” con i cori di musica sarda. La serata sarà condotta da Ottavio Nieddu e moderata da Maria Caterina Manca. Nel corso dell'evento verrà conferito il prestigioso premio Manos de Oro, riconoscimento destinato a coloro che si sono distinti nella tutela e nella promozione delle tradizioni artigianali e vestimentarie della Sardegna. Un appuntamento per tutti i cittadini e gli amanti della cultura e delle tradizioni sarde, che unisce studio, spettacolo e valorizzazione del patrimonio immateriale dell'isola.

