Parte oggi, a Ittiri, il progetto ludoteca 2023, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni.

«Il servizio Ludoteca mette in atto dei laboratori che si propongono come "una palestra per imparare ad imparare", dove l'apprendimento di abilità e di conoscenze da parte del bambino è visto come il risultato di un processo che si fonda sul fare, sull'esperienza diretta, sull'attività, sulla sperimentazione concreta - sottolineano gli amministratori -. Il laboratorio favorisce la partecipazione del bambino alle attività, promuovere le abilità e conoscenze pregresse di ciascuno in modo che esse siano spese nel processo di costruzione e scoperta in gioco, sollecitando motivazione, bisogni, interessi, curiosità, dubbi, mirando allo sviluppo della capacità di un’elaborazione critica e creativa dei saperi».

La Ludoteca si trova in via Isabella Cossu. Sul fronte dei lavori pubblici, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sau ha comunicato che a partire dal 15 marzo e sino a fine lavori sarà chiusa al traffico la strada "Canida", per l’esecuzione dei lavori di consolidamento. Sarà consentito il solo accesso al traffico locale con ingressi contingentati.

