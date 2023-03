Andrà in scena il 10 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale di Ittiri, “La luna e i falò” di Cesare Pavese, riadattamento teatrale prodotto da Bam Teatro di Cagliari con l’interpretazione di Andrea Bosca e la regia Paolo Briguglia.

Per gli organizzatori, sarà come immergersi in «un viaggio verso le origini, alla ricerca delle radici dove si nasce e dove si muore, in cui la realtà si fonde con la memoria e una parlata viva e vera si innesta, come fosse una vite nuova, nei tagli freschi della poesia».

L’iniziativa, che è inserita all’interno della stagione teatrale ittirese promossa da MAB Teatro e diretta da Daniele Monachella, è organizzata con il patrocinio del Comune di Ittiri e il contributo di Fondazione di Sardegna "ThetrOn Officina Mental-Dinamica" Bando Annuale 2023 Settore Arte, attività e beni culturali Teatro, danza e arte di strada.

