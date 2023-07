Tutto pronto, a Ittireddu, per la festa in onore di San Giacomo, compatrono del paese. Dal 16 al 24 luglio alle 18.30, e alle 19.30 nel santuario campestre, sarà celebrata la novena in onore del santo, in parrocchia, predicata dal parroco Monsignor Tonino Cabizzosu. Sabato 22 luglio alle 22 è in programma lo spettacolo di "Pino e gli Anticorpi" accompagnati da Carletto e i suoi mostri live band. Seguirà "Dj set Back to '90" con i Dj Claudio Cannizzaro, Robertino Deejay e Manuela Baraglia.

Domenica 23 luglio alle 18 spazio ai giochi per bambini con zucchero filato. Alle 22 si terrà il concerto dei "Zirichiltaggia", un tributo a Fabrizio De André. Alle 23.30 sarà la volta del concerto di Darkside Pop Punk Party.

Lunedì 24 luglio alle 19.30, nella Chiesa campestre di San Giacomo, saranno celebrati i vespri solenni, seguiti dalla processione con il simulacro del santo verso la parrocchia di Nostra Signora di Intermontes. Subito dopo ci sarà la gara di poesia improvvisata con Salvatore Ladu di Sarule e Dionigi Bitti di Oliena accompagnati da "Su Cunsonu Nostra Signora de Seunis" di Thiesi.

Martedì 25 luglio alle 10 è in programma la processione per le vie del paese e la Santa Messa in onore di San Giacomo presieduta dal vescovo Corrado Melis. Seguirà un rinfresco offerto alla popolazione presso il caseggiato scolastico. Alle 18 partirà una nuova processione, stavolta in direzione della Chiesa campestre, accompagnata dai cavalieri e dai gruppi folk. Al termine sarà celebrata la messa cantata dal coro di Ittireddu e presieduta da Monsignor Gavino Leone, cancelliere della curia. Alle 22 si terrà l'esibizione dei gruppi folk "Arrastus" di Mogoro, "San Michele Arcangelo" di Bono, "Beata Vergine Immacolata" di Oschiri, "Santu Frantziscu" di Alà dei Sardi e "Santu Jagu" di Ittireddu. La serata sarà presentata da Guido Satta. In programma anche l'estrazione dei biglietti della lotteria.

© Riproduzione riservata