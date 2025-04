Chi possiede un cane sa quanto sia importante prendersene cura con amore e attenzione, spesso con numerosi sacrifici e rinunce. Ma oltre alle coccole, alle passeggiate quotidiane e alla garanzia di una vita felice e dignitosa, ogni proprietario è tenuto a iscrivere il proprio animale all’anagrafe canina. In Sardegna, come nel resto d’Italia, si tratta di un obbligo di legge, ma anche di uno strumento prezioso per prevenire l’abbandono e facilitare il ritrovamento dei cani smarriti.

Ma che cos’è l’anagrafe canina? Si tratta di una banca dati regionale in cui vengono registrati tutti i cani identificati mediante un microchip. Il dispositivo, grande quanto un chicco di riso, contiene un codice numerico che permette di associare ogni animale al suo proprietario. I dati comprendono le informazioni anagrafiche del proprietario e le caratteristiche della razza del cane: una sorta di identikit che permette, a chi dovesse trovare il cane lontano dal suo domicilio, di risalire alla sua famiglia e scongiurare abbandoni e maltrattamenti.

L’iscrizione può essere effettuata rivolgendosi ai Servizi Veterinari della ATS oppure dal proprio veterinario di fiducia, se espressamente autorizzato. Il proprietario deve procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla nascita del cane o dall’acquisizione dell’animale. Essendo l’anagrafe canina una vera banca dati utile anche in caso di smarrimento, dopo l’iscrizione il proprietario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla vita del cane, come la morte o lo smarrimento, il cambio di proprietario, di residenza. Queste comunicazioni devono essere fatte presso la ASSL competente per territorio.

Inoltre, dal 2007 la banca dati dell’anagrafe canina è consultabile online. Questo sistema, nel rispetto della privacy, permette di facilitare il ritrovamento di un cane smarrito. Sapere che un cane è registrato e tracciabile rappresenta anche un deterrente per chi, irresponsabilmente, potrebbe pensare di liberarsene. In Sardegna, l’anagrafe canina è stata istituita con la Legge Regionale del 18 maggio 1994, n. 21 ("Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina"), diventando uno strumento fondamentale per la tutela degli amici a quattro zampe.

