«La Brigata Sassari è un riferimento per tutta l'isola e di quest'isola rappresenta al meglio il dna e l'attaccamento alle radici». Sono alcune delle parole che il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, stamattina a Sassari, ha rivolto ai giornalisti in occasione della cerimonia che ha celebrato il ritorno della missione dei sassarini dalla missione Unifil in Libano e il 110esimo anniversario della nascita della Brigata.

Inevitabile il riferimento agli attacchi subiti dal contingente nel corso dell'impegno internazionale. «La Brigata si è trovata a gestire il momento più delicato degli ultimi anni, e ha reagito con un supplemento di professionalità e impegno. È stata straordinaria e non ha mai smesso di portare aiuti concreti alla popolazione, in particolare femminile, e con uno sforzo corale è riuscita a evitare l'escalation».

Infine una riflessione sulla missione in sé. «Siamo convinti che debba continuare ma esprimiamo anche la necessità di rivedere alcune regole di ingaggio in relazione ai mutati contesti. Riteniamo che la diplomazia e il dialogo siamo comunque le armi migliori per la pace». Rivolta in seguito agli schieramenti. «Avete lasciato il segno e vi siete guadagnati la fiducia dell'Italia e del mondo. C'è uno stile italiano di contribuire alla cooperazione, e il cuore italiano è sempre generoso. Il vostro motto- conclude- è Sa vida pro sa patria, e non si può aggiungere nulla più importante di questo. Vi esprimo tutta la nostra gratitudine. Siate sempre orgogliosi della Brigata Sassari come lo è tutta la nazione».

