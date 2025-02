“Io so aiutare” è Il titolo del progetto che l'Avis di Uri in collaborazione con l'Istituto Camillo Bellieni di Sassari ha voluto realizzare presso la Scuola Primaria di Uri. Ha preso il via la prima lezione di educazione all'emergenza, nella quale, gli alunni hanno appreso le pratiche di primo soccorso dal riconoscimento dell'emergenza alla chiamata del numero unico di soccorso.

Una volta divise le classi in due gruppi, per rendere piu efficace l'apprendimento, attraverso dei laboratori hanno simulato una chiamata di emergenza e gestito un evento. I bambini hanno ricevuto inoltre in omaggio un opuscolo offerto dall'Avis Comunale Uri . È stato un momento di gioco, ma allo stesso tempo, un momento di formazione, nel quale, gli alunni hanno dimostrato molta attenzione e sensibilità all'argomento, grazie anche alle intelligenti domande formulate ai volontari Avis, impegnati giornalmente nelel diverse emergenze del territorio.

© Riproduzione riservata