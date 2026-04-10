Una serata di incontro, condivisione, musica e divertimento. Domani, a partire dalle ore 18,30, la Colonia campestre di via Savoia 18 a Sassari ospiterà l’appuntamento “Insieme per l'inclusione. Ogni persona diversa. Nessuna persona sbagliata”.

L'iniziativa è organizzata da Agedo Nord Sardegna Sassari, associazione di genitori, parenti, amici e amiche delle persone LGBTQIA+. Non solo incontro ma anche divertimento con la stand up comedy live di Federica Seddaiu, musica e karaoke.

L'evento, patrocinato dal Comune di Sassari, è libero e gratuito e, naturalmente, aperto a chiunque voglia aderire alle iniziative in difesa dei diritti civili.

In occasione della serata chi lo desidera potrà sostenere le attività dell'associazione con tesseramento o libere offerte.

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