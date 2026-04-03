Malore sulla nave da crociera Costa Pacifica in viaggio da Valencia a Civitavecchia. L'uomo, un turista spagnolo di 73 anni, colpito da infarto è stato soccorso dalla Guardia costiera di Porto Torres che ha inviato una motovedetta per il trasbordo del paziente, trasferito d'urgenza al Santissima Annunziata di Sassari.

E' successo giovedì sera, e l'emergenza medica è scattata alle 20.33, quando la nave ha richiesto l’intervento dei militari per effettuare lo sbarco urgente del passeggero, già stabilizzato con le prime cure fornite dal personale medico di bordo.

La sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres ha ordinato alla nave di fare rotta verso lo scalo turritano mentre una motovedetta della Guardia Costiera è andata incontro alla Pacifica per effettuare le operazioni di sbarco a due di miglia fuori dall’imboccatura del porto, individuando un’area con condizioni di mare più favorevoli per il trasbordo.

Nelle operazioni di soccorso è stato fondamentale il contributo prestato dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Porto Torres il quale, su indicazione e sotto il coordinamento della Guardia Costiera, ha messo a disposizione una propria unità navale, la motobarca “Tigre”, impiegata nelle operazioni di trasbordo del passeggero colto da malore.

Il passeggero è stato sbarcato in sicurezza nella banchina della Capitaneria di porto di Porto Torres, dove ad attenderlo era presente personale sanitario del servizio 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale di Sassari. La nave Costa Pacifica è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di Civitavecchia.

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