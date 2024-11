Il mondo del calcio di Porto Torres in lutto e una comunità ancora incredula dopo la morte di Gavino Puledda, portiere della Ale Castiglia, la squadra che milita nel campionato di Terza categoria, che ha perso la vita a soli 20 anni insieme al padre Antonio di 47, nel tragico incidente lungo la Sassari-Ittiri. Tutte le squadre del settore giovanile di Porto Torres hanno annullato gli allenamenti e le partite in programma questo fine settimana.

In campo solo il Porto Torres Calcio i cui atleti, così come i dirigenti indosseranno un nastro nero al braccio in segno di lutto e osserveranno un minuto di silenzio. Rinviata anche la Reunion Turris 1974, la manifestazione per i 50 anni della storica società di calcio. I ricordi restano nel cuore di chi ha battuto i campi di calcio in questi anni con il giovane 20enne.

«Gavino ci mancherà tantissimo», commenta Luigi Colombino, dirigente dell’Ale Castiglia. «L’ho allenato per due anni, era un ragazzo con la voglia di giocare, si impegnava tantissimo e allo stesso tempo tempo sapeva divertirsi in campo».

© Riproduzione riservata