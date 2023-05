È stato molto violento l’impatto della moto che Gian Mario Dore, di Usini, guidava ieri sera sulla ex 131 in direzione Sassari e che è finita contro un’auto, terminando la sua corsa sotto il guardrail. Con lui, morto sul colpo, viaggiava anche una ragazza, rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale.

La dinamica della tragedia, avvenuta ieri sera, deve essere accertata. Forse Dore ha perso il controllo della Honda Cbr 1000 o si è verificato qualche altro evento.

Il 35enne è stato sbalzato dalla sella. Tutti i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

