Un ferito e due auto danneggiate. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina alle 7.15 al bivio per Bancali, nell’incrocio tra la ex 131 e la strada provinciale 56, al confine tra i comuni di Porto Torres e Sassari.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto tra le due macchine sarebbe stato causato da una mancata precedenza, in uno dei punti più critici in cui si registra l’ennesimo scontro. Una Fiat Idea condotta da un uomo di 82 anni, proveniente dalla strada per Platamona, mentre si immetteva nella provinciale 131, probabilmente senza rispettare lo stop, non si sarebbe accorta che da Porto Torres sopraggiungeva una Renault Scenic. Lo scontro violento è stato inevitabile. Il pensionato di 82 anni, estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Porto Torres, è stato trasferito con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Sassari per effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo sinistro che poteva avere gravi conseguenze, per l’alta velocità e la mancanza di sicurezza dell’incrocio a raso, teatro di incidenti anche mortali.

Nello svincolo è attesa la realizzazione di una rotatoria, grazie ad un progetto da 600mila euro pianificato dalla Provincia per regolare la viabilità.

