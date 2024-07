Momenti di paura nella spiaggia di Balai. L’allarme è scattato alle 9.15 quando gli operatori sanitari del 118 del Soccorso Sardo sono intervenuti nell'arenile, a Porto Torres, per soccorrere un uomo di 41 anni, ferito gravemente ad una gamba.

Un turista di Sesto San Giovanni stava tranquillamente facendo il bagno nello splendido mare della spiaggia sempre affollata, quando ha avvertito un forte dolore alla gamba sinistra e l’acqua ha iniziato a colorarsi di rosso. Il sangue zampillava da una ferita sotto le ginocchia. Il turista ha chiesto aiuto ai bagnanti. Il bagnino ha immediatamente prestato le prime cure. Poi l’intervento del personale dell’ambulanza del 118 e a supporto i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Porto Torres e dalla base di Sassari, per offrire assistenza nel trasferire l’uomo del peso di 180 chili.

Una volta stabilizzato e imbragato il 41enne è stato trasportato sulle scale e, raggiunta l'area sovrastante, è stato disposto in sicurezza nel mezzo di soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le cause della ferita sarebbero riconducibili ad una emorragia venosa.

© Riproduzione riservata