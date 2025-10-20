Tragica morte di un sassarese a Modena. Luigi Vacca, 50 anni, è deceduto lo scorso sabato in un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese del Bolognese sulla provinciale per Modena, mentre stava guidando la sua moto.

La tragedia è avvenuta alle 13, due giorni fa, all’incrocio tra la provinciale e via Piolino, quando l’uomo è andato a schiantarsi con la sua moto Bmw contro una lancia Ypsilon. Sul posto la polizia locale che ha ipotizzato lo schianto possa essere avvenuto durante un sorpasso e che il 50enne sia stato colpito dall’autovettura che stava svoltando.

Vacca, da tempo residente in Emilia Romagna dove svolgeva il lavoro di informatico, ma cresciuto nel centro storico di Sassari, sarebbe morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla sella della moto cadendo con violenza sull’asfalto. Illeso ma in stato di shock l’automobilista.

© Riproduzione riservata