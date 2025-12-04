l'incidente
04 dicembre 2025 alle 16:21
Sassari, si ribalta un compattatore: conducente in codice rossoSoccorsi in azione sulla Provinciale 93. L’uomo trasportato in elicottero al Santissima Annunziata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente nel pomeriggio sulla Provinciale 93 di Sassari, vicino a La Corte, nell’area Campu Calvaggiu.
Un compattatore si è ribaltato e il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo.
Poi l’intervento Il 118 che preso in carico l’uomo, comunque vigile e cosciente, per poi trasportarlo in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata.
© Riproduzione riservata