Incidente nel pomeriggio sulla Provinciale 93 di Sassari, vicino a La Corte, nell’area Campu Calvaggiu.

Un compattatore si è ribaltato e il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo.

Poi l’intervento Il 118 che preso in carico l’uomo, comunque vigile e cosciente, per poi trasportarlo in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata.

