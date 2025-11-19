Seconda notte sul silo a 40 metri di altezza per gli operai Eurallumina. A Portovesme non è arrivata nessuna notizia della riunione del Comitato di sicurezza finanziaria, riunito ieri a Roma. «Un silenzio che fa salire la tensione e la preoccupazione tra i lavoratori - si legge in un comunicato sindacale delle segreterie dei Chimici e della Rsa aziendale - apprendiamo che domani ci sarà un incontro tra la Presidente Todde e il ministro del Mef Giancarlo Giorgetti sulla vertenza entrate. Chiediamo alla Presidente di farsi promotrice delle rivendicazioni dei lavoratori Eurallumina. Non stiamo chiedendo assistenza, ma il rispetto di una norma».

I lavoratori e i sindacati chiedono che vengano sbloccati i fondi ministeriali per la gestione dei beni colpiti dalle sanzioni. Dopo la sospensione dei trasferimenti da parte della Rusal, senza quei fondi l'azienda andrebbe incontro alla liquidazione.

