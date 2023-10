Incidente all’alba a Porto Torres. Un’auto è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica, buttato giù in seguito all’urto. Il conducente, un 22enne del posto, è finito all’ospedale.

È successo alle 5 e mezzo del mattino in via Sassari, in prossimità del supermercato I Granai, quando il giovane a bordo di una Bmw e61 insieme ad altri ragazzi, di rientro da una serata trascorsa con gli amici, ha perso il controllo dell’auto, è uscito fuori strada andando a sbattere contro un palo della luce, abbattendolo.

Il 22enne di Porto Torres è stato trasferito dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Ha riportato un trauma alla mano e qualche contusione. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ma le conseguenze potevano essere ben più gravi.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, ma probabilmente all’origine ci sarebbero la forte velocità e l’asfalto particolarmente bagnato. Il palo è stato divelto e messo in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco del dipartimento locale. Sul posto oltre all’ambulanza anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la dinamica.

© Riproduzione riservata