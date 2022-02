Il giudice per l’udienza preliminare di Sassari Paolo Piana ha ammesso la richiesta di citazione dell'assessorato regionale della Sanità, dell'Ats e dell'Aou come responsabili civili, nell'ambito della vicenda giudiziaria legata alle 11 morti e alle decine di contagi da Covid 19 avvenute nel marzo 2020 nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Un anno fa il pm di Sassari Paolo Piras aveva sollecitato il processo nei confronti di Fiorenzo Delogu, ex coordinatore dell'Unità di crisi locale dell'Area socio sanitaria di Sassari e direttore dell'Ufficio di Igiene e sanità pubblica, Bruno Contu, ex direttore sanitario dell'Aou di Sassari, e Giorgio Steri, ex commissario straordinario dell'Ats Sardegna, tutti accusati di epidemia colposa e omicidio colposo.

A chiedere la citazione dell'assessorato e delle due aziende sanitarie sono state le parti civili, ossia i familiari delle vittime e due medici del reparto di Cardiologia che avevano contratto il Covid sul posto di lavoro.

La prossima udienza si terrà il 23 giugno.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata