Lavori di riqualificazione nella zona industriale di Muros dove, tra oggi e domani, verrà completata l’asfaltatura della complanare. Interventi nati grazie alla collaborazione tra Anas e Comune di Muros per la messa in sicurezza della zona produttiva. Entro domani è previsto il completamento dell’asfaltatura della complanare lungo la statale 131, un intervento atteso e importante per migliorare la viabilità e le condizioni di sicurezza dell’area.

I lavori consentiranno di restituire agli automobilisti una carreggiata completamente rinnovata, rendendo più agevoli gli spostamenti da e verso la zona industriale e migliorando la fruibilità della strada per residenti, lavoratori e attività produttive.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Muros Federico Tolu per quanto realizzato finora: «Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti e dei risultati che stiamo ottenendo grazie alla collaborazione con Anas. L’asfaltatura della complanare rappresenta un intervento concreto, che migliora sensibilmente la viabilità della nostra zona industriale». L’amministrazione sottolinea inoltre l’importanza di proseguire sulla strada della collaborazione istituzionale, così da poter affrontare anche le ulteriori esigenze infrastrutturali del territorio. Con la conclusione dei lavori di asfaltatura, prevista entro domani, la zona industriale potrà quindi contare su un tratto viario completamente rinnovato, frutto di un intervento che punta a migliorare sicurezza, decoro e funzionalità della viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del territorio, interventi ai quali presto si aggiungeranno quelli programmati dall’Amministrazione comunale.

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