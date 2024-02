Una palestra attrezzata per la riabilitazione e lo spazio per i laboratori di cucito, cucina e altre attività sono le nuove attività proposte dall’Associazione di Oncologia “Mariangela Pinna” ODV nella nuova sede in via Benedetto Croce 2 inaugurata questa mattina.

L’Associazione è nata nel 1992, in ricordo della giovane oncologa, medico volontario presso il reparto di Oncologia Medica, deceduta per leucemia acuta. Convertita in O.N.L.U.S. nel 2001, ha la particolarità di operare localmente nella nostra città e nell’hinterland della provincia di Sassari diffondendo la conoscenza sulla malattia e i servizi erogati al paziente e alla famiglia.

Le attività di base sono: stimolare lo sviluppo delle conoscenze nel campo dei tumori solidi; favorire le ricerche di base e cliniche in tema di oncologia; soddisfare moralmente e materialmente i bisogni per i quali il paziente non trova soluzione; promuovere l’organizzazione di seminari, simposi, dibattiti su problemi oncologici; incoraggiare e sostenere, con contributi finanziari, la partecipazione a corsi di aggiornamento, congressi, tavole rotonde di medici, infermieri e psicologi che si occupano di problematiche oncologiche; istituire borse di studio per medici non strutturati e Data manager, che prestino il loro lavoro presso l’ Oncologia Medica dell’Ospedale Civile di Sassari; acquistare materiale scientifico e non, utile all’attività istituzionale come riviste, cartelle cliniche oncologiche, libretti per appuntamenti.

© Riproduzione riservata