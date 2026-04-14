Il prossimo 23 maggio, l’appuntamento per i Gentlemen Bikers Sassari è in piazza d’Italia, nel cuore della città, per festeggiare insieme la decima edizione della Distinguished Gentleman’s Ride. Un evento che ogni anno coinvolge oltre 90.000 partecipanti e più di 1.000 città in tutto il mondo, nato con l’intento di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini.

Tra gli highlight di questa edizione, Triumph Sardegna, in collaborazione con il DGR Sassari, ha deciso di sorteggiare tra tutti gli iscritti un vincitore, che tornerà a casa in sella ad una fiammante Triumph THRUXTON 400 scelta nella suggestiva livrea “metallic racing yellow”.

«La Sardegna ha sempre rappresentato un vero e proprio paradiso per i bikers di tutto il mondo – spiega Massimo Mele, CEO di PimaxCar Group e Triumph Sardegna – ed è per questo che ormai quattro anni fa, un po’ per passione personale, un po’ per una sfida in cui credevamo, abbiamo colto l’opportunità di portare il marchio Triumph in questo territorio. Una scelta che nel corso degli anni si è rivelata vincente, registrando una presenza sempre più forte di questo brand ricco di storia tra i motociclisti della Sardegna. La Distinguished Gentleman’s Ride è diventata ormai per noi un appuntamento immancabile, per i valori stessi che rappresenta. Ecco perché, nell’anno in cui festeggia la sua decima edizione sarda, abbiamo pensato di sostenere un’iniziativa unica, mettendo in palio tra tutti i partecipanti una moto altrettanto unica, che segna il sodalizio tra Triumph, la Sardegna e questa iconica manifestazione».

(Unioneonline)

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