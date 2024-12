Il 7 e l'8 dicembre ad Alghero, in Largo San Francesco, ritornano le iniziative benefiche promosse dall'associazione "In Ricordo di Marta" con la vendita di doni solidali (panettoni, pandori, cioccolatini, frollini e palline) a favore dell'associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma.

Nell'occasione ci sarà la possibilità di fare delle donazioni per l'acquisto di regali natalizi a favore dei bimbi del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Microcitemico di Cagliari. Anche a Putifigari, nelle stesse giornate, verrà organizzata la vendita di doni solidali.

