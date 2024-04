Oltre due milioni di euro al Progetto Verde della società In House.

Buona parte dell’avanzo di bilancio 2023, come deciso dal Consiglio comunale, andrà alla partecipata comunale in modo da garantire la piena operatività societaria per il prossimo triennio. Si procederà così alla firma nel nuovo contratto di servizio e all'espletamento dei concorsi per dotare la società di personale stabile.

«Un risultato decisamente importante per l'intera collettività», è stato precisato in Consiglio, «che assicura la prosecuzione delle attività di manutenzione e la corretta gestione del patrimonio verde cittadino, oltre a garantire il lavoro stabile a decine di operatori di settore».

