Confini liquidi alla ricerca di un centro stabile. Nule e Benetutti, realtà alla frontiera con Nuoro, sono chiamati l’8 e il 9 giugno a scegliere se accorparsi o meno alla nascente Città Metropolitana di Sassari. E gli umori di entrambi i paesi passano al vaglio dei loro primi cittadini in un esercizio di arte divinatoria e ascolto quotidiano che dovrebbe dare un responso di massima sull’inclinazione degli abitanti. «Non mi risulta ci sia una volontà contraria a Sassari - afferma Antonio Giuseppe Mellino, sindaco di Nule - ma la divulgazione sul tema è stata poca». Dovuta alla comunicazione tardiva sulle date del voto, arrivata a metà maggio, e che sembrerebbe non essersi ancora sedimentata nelle volontà degli elettori. «Molti - conferma - non sanno nemmeno del referendum”.

