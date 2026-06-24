L’amministrazione Comunale di Ittiri ha convocato una seduta del Consiglio aperto dedicato al progetto di batterie di accumulo Bess (Battery Energy Storage System) da 470 MW, nell’ambito del più ampio confronto sulle energie rinnovabili nel territorio. Un’importante occasione di approfondimento e confronto pubblico, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Spanedda e dei tecnici regionali esperti in materia urbanistica ed energetica, che forniranno un inquadramento tecnico-istituzionale del progetto.

L'assemblea civica aperta ai cittadini è in programma domani, giovedì 25 giugno alle 17, presso il Centro per le Arti, in via XXV Luglio, Ittiri. La partecipazione della comunità è ritenuta fondamentale per condividere informazioni, chiarire dubbi e contribuire al dibattito sul futuro energetico del territorio. Il progetto aveva sollevato polemiche e perplessità, e la stessa amministrazione comunale aveva chiesto l'intervento della Regione per istituire un processo partecipativo a seguito del parere negativo all'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico.

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