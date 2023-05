Non è neppure una novità per i sardi che viaggiano verso la Penisola, ma questo non lenisce il disappunto. La Torres ha dovuto rinunciare all'ultima gara del campionato di serie B di calcio femminile a causa di un ritardo di ben sei ore del volo per Bologna. La squadra sassarese avrebbe dovuto giocare col Cittadella e si doveva imbarcare alle 7.30, ma come riferisce la società sassarese : «Per un problema tecnico il volo è stato posticipato prima alle 9, poi alle 12 e infine alle 13.30».

Il match era in programma alle 14 e il club del presidente Andrea Budroni era in contatto col Cittadella per spostare l'orario di inizio, ma con sei ore di ritardo è saltato tutto. Sembra che per risolvere il problema tecnico all'aereo sia dovuto intervenire un tecnico fatto arrivare da Dublino, visto che Ryanair non è di stanza ad Alghero.

Nel comunicato si legge: «La volontà della Torres Femminile è sempre stata quella di giocare e al momento la dirigenza rossoblù è al lavoro per fare in modo di poter rinviare la partita. In attesa del responso ufficiale della Figc in in merito alla gara, si comunica che per cause esterne alla responsabilità della società rossoblù la sfida tra Cittadella-Torres è stata annullata».

