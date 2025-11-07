Testimonianze degli operatori, un video e approfondimenti sui mammiferi marini che popolano il Mediterraneo e soprattutto il Santuario Pelagos. Giovedì prossimo la sede sassarese della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto 7 ospita dalle 16.30 alle 19 il convegno aperto a tutti dal titolo “Il viaggio di Impelaghiamoci. Dodici mesi nel mare di Pelagos”.

L’iniziativa costituisce il momento conclusivo del progetto “Impelaghiamoci”, promosso dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari con il supporto finanziario del bando Pelagos del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e mira a rafforzare la conoscenza del Santuario Pelagos, l’area marina protetta internazionale nata dalla collaborazione fra Italia, Francia e Principato di Monaco per la salvaguardia di cetacei e altri grandi vertebrati marini.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Transizione Ecologica Pierluigi Salis, il pubblico potrà seguire una serie di interventi dedicati alla ricerca scientifica, alla biodiversità marina, all’educazione ambientale e alle prospettive future di tutela dell’ecosistema. Pier Paolo Spanedda, funzionario del settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, racconterà l’evoluzione del progetto “Impelaghiamoci”. Francesca Frau, della Fondazione MedSea, parlerà della biodiversità marina e della cooperazione per la conservazione nel Santuario Pelagos. Laura Pintore, della Fondazione MedSea, illustrerà i risultati e le lezioni apprese durante il percorso del progetto Impelaghiamoci. Sofia Bonicalza, biologa marina e coordinatrice scientifica del gruppo Foca Monaca Aps, presenterà il progetto “Monachus in Pelagos”, dedicato alla presenza della foca monaca nel santuario.

La serata proseguirà con la proiezione del documentario “Giganti dimenticati” di Lorenzo Colantoni e si concluderà alle 19 con uno spazio aperto allo scambio di idee tra partecipanti, relatori e cittadini.

