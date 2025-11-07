L’emergenza
07 novembre 2025 alle 11:16
Alghero, fiamme nella cabina dell'Enel: un quartiere senza correnteL’allarme in via Vittorio Emanuele, non si registrano feriti
Principio di incendio nella cabina Enel di via Vittorio Emanuele ad Alghero.
I vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli sono dovuti intervenire questa mattina per spegnere le fiamme all’interno di un’autorimessa.
Le operazioni di spegnimento sono state eseguite dopo che la squadra dell’Enel ha provveduto a staccare le linee di arrivo, togliendo la corrente all’intero quartiere.
Non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia locale.
