Proseguono i lavori di efficientamento della rete idrica cittadina, al centro dell’incontro tra il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, i tecnici comunali, Abbanoa e le imprese appaltatrici.

L’obiettivo: fare il punto sui cantieri più complessi e definire le prossime tappe del programma di sostituzione delle condotte.

Particolare attenzione è stata riservata a via Don Minzoni, dove è in corso un intervento radicale di sostituzione della condotta idrica, partito dalla rotatoria tra via Liguria e la Strada dei Due Mari.

Nonostante le difficoltà dovute alle vecchie tubature e alla presenza di altre reti sotterranee che rallentano gli scavi, i lavori nel quartiere Pietraia procedono secondo programma. Il sindaco ha ribadito la necessità di accelerare le operazioni per “liberare” la via Don Minzoni e raggiungere via Pisa entro il 23 dicembre, periodo previsto per la sospensione dei cantieri durante le festività.

L’obiettivo è ripristinare una viabilità più fluida, con la deviazione temporanea del traffico in via Malta come percorso alternativo d’accesso al quartiere. Il programma di Abbanoa prevede ulteriori interventi in diverse aree della città, dal centro storico alle strade con le condotte più compromesse, come via Grazia Deledda. Proseguono anche i lavori a Fertilia, ormai in fase di completamento, mentre nel cuore antico della città restano da calendarizzare i rifacimenti di via Roma e via Carlo Alberto, che inizieranno dopo le festività e dovranno concludersi prima di Pasqua, per non interferire con la stagione turistica.

